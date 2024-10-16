Заместитель руководителя администрации Ухты Виталий Зарубин ушёл добровольцем на СВО. Вместе с ним на службу отправились 24 человека из 17-ти регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Фото © Telegram / Владимир Уйба

«Решение стать защитником Родины – не просто проявление патриотизма, а реальное подтверждение силы нашей молодёжи. Поступок Виталия Зарубина – пример мужества: новое поколение нашего региона готово не только словом, но и делом защищать Отечество», — говорится в сообщении.