Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 08:07

Зарубин ушёл добровольцем на СВО

Замглавы администрации Ухты Зарубин отправился добровольцем на СВО

Заместитель руководителя администрации Ухты Виталий Зарубин ушёл добровольцем на СВО. Вместе с ним на службу отправились 24 человека из 17-ти регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Фото © Telegram / Владимир Уйба

Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Фото © Telegram / Владимир Уйба

«Решение стать защитником Родины – не просто проявление патриотизма, а реальное подтверждение силы нашей молодёжи. Поступок Виталия Зарубина – пример мужества: новое поколение нашего региона готово не только словом, но и делом защищать Отечество», — говорится в сообщении.

Глава Коми также пожелал всем бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, удачи и благополучного возвращения домой по окончании службы.

«Самый тяжёлый бой»: Доброволец СВО из Сибири более 13 часов отбивал атаки ВСУ под Херсоном
«Самый тяжёлый бой»: Доброволец СВО из Сибири более 13 часов отбивал атаки ВСУ под Херсоном

А на днях глава Минобороны РФ Андрей Белоусов нанёс визит в Центральный военны клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Там он вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, которые во время службы воинскую доблесть и отвагу.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров