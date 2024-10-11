«Самый тяжёлый бой»: Доброволец СВО из Сибири более 13 часов отбивал атаки ВСУ под Херсоном
RT: Пулемётчик из Сибири более 13 часов удерживал позиции под Херсоном
Алексей Димитриев. Обложка © VK / Первый в Братске
Доброволец спецоперации (СВО) из иркутского Братска Алексей Димитриев после гибели командира подразделения более 13 часов отбивал атаки ВСУ в Херсонской области. Как сообщает RT, за это пулемётчик был награждён орденом Мужества.
Бой произошёл в апреле 2022 года на рубеже обороны Александровка — Кирово. По словам Алексея, его подразделение заняло пять украинских опорников, но позже погиб командир и несколько его сослуживцев. В итоге Димитриев принял решение взять командование отрядом на себя.
«Тот бой был самым тяжёлым за всё время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя. Я кричал: «Хохлы, сдавайтесь!» А мне в ответ: «Москали — говно», — вспоминает пулемётчик.
Спустя три дня он попал под обстрел, когда ехал вместе с сослуживцами на медицинском УАЗике во время доставки лекарств. Водитель и полевой хирург в результате погибли, Алексею с помощником удалось выбраться на простреленных колёсах. Также в одном из боёв сибиряк получил два ранения в ногу — врачи чудом её спасли. Несмотря на полученную инвалидность, Дмитриев хочет вернуться на СВО и стать инструктором по подготовке пулемётчиков и операторов дронов.
А на днях глава Минобороны РФ Андрей Белоусов наведался в Центральный военны клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Там же российские бойцы восстанавливаются после ранений.