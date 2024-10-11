«Самый тяжёлый бой»: Доброволец СВО из Сибири более 13 часов отбивал атаки ВСУ под Херсоном

Доброволец спецоперации (СВО) из иркутского Братска Алексей Димитриев после гибели командира подразделения более 13 часов отбивал атаки ВСУ в Херсонской области. Как сообщает RT, за это пулемётчик был награждён орденом Мужества.

Бой произошёл в апреле 2022 года на рубеже обороны Александровка — Кирово. По словам Алексея, его подразделение заняло пять украинских опорников, но позже погиб командир и несколько его сослуживцев. В итоге Димитриев принял решение взять командование отрядом на себя.

«Тот бой был самым тяжёлым за всё время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя. Я кричал: «Хохлы, сдавайтесь!» А мне в ответ: «Москали — говно», — вспоминает пулемётчик.