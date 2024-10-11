«Словно в агонии»: Стал известен подвиг бойца, к которому в госпитале обратился Белоусов

Капитан Максим Бахарев, к которому в госпитале обратился министр обороны РФ Андрей Белоусов, в зоне СВО уничтожил два танка, а также четыре машины пехоты ВСУ, при этом продолжал руководить обороной несмотря на ранения. Его наградили медалью «Золотая Звезда», а министр пообещал военному помощь в восстановлении и протезировании.

Белоусов обратился к офицеру СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews

Бахарев был удостоен награды за оборону одного из населённых пунктов в Запорожской области. Он продолжал руководить обороной участка боевых действий, даже получив тяжёлые ранения. Благодаря капитану и его подчинённым наступление ВСУ удалось остановить.

Военнослужащий Максим Бахарев родился в новомосковском Троицке и до поступления на службу работал преподавателем физической культуры. Повестка пришла ему в самом начале мобилизации. За два года Бахареву удалось дослужиться сначала до старшего лейтенанта. После героического поступка во время боя в Запорожской области ему присвоили внеочередное звание с вручением Звезды Героя.

Супруга бойца в разговоре с kp.ru рассказала, что на протяжении двух лет служба проходила без происшествий и травм. Однако все изменилось в роковое 22 июля. Во время ожесточённого боя за населённый пункт в Запорожье группу Бахарева окружили и начали атаковать дронами-камикадзе. Сослуживцы погибли, остался лишь Максим с пробитыми каской и бронежилетом. Руки и ноги оказались прострелены, а стопа вовсе сломана. Однако это не помешало ему дать отпор врагу. Теперь бойцу предстоит долгое восстановление.