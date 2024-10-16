Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 01:19

Огромную контрабанду кокаина на 3 млрд рублей накрыли в Петербурге

Суд в Петербурге рассмотрит дело о контрабанде кокаина на 3 млрд рублей

Изъятые брикеты с кокаином. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Изъятые брикеты с кокаином. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге пресечена попытка контрабандистов доставить из Перу в Россию и сбыть гигантскую партию кокаина. Тяжёлый наркотик злоумышленники спрятали в контейнере с манго и были взяты с поличным при разгрузке запрещённого вещества. Подробностями громкого дела поделилась пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, ещё в феврале прошлого года россияне Александр Макаров и Дмитрий Антипов, а также их сообщники, приобрели за рубежом 200 килограммов кокаина. Белый порошок расфасовали по брикетам и уложили под фальшкрышу арендованного контейнера. Для достоверности ОПГ закупила 5433 ящика манго и отправила забитый фруктами контейнер в Петербург. После разгрузки тропического лакомства на Софийской овощебазе пустой бокс доставили в посёлок Металлострой.

«Марков и Антипов встречали товар. 30.03.2023 приступили к вскрытию потолка контейнера, после чего и были задержаны. Фигуранты вину не признают. Из обвинительного заключения следует, что на момент задержания обвиняемых стоимость 1 грамма кокаина составляла 15 тысяч рублей. Итого обвинение насчитало 3 миллиарда рублей», — гласит сообщение.

Брикеты с кокаином под крышей контейнера. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Брикеты с кокаином под крышей контейнера. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Секс супружеской пары под кокаином закончился смертью
Секс супружеской пары под кокаином закончился смертью

Не менее креативно к вопросу распространения наркотиков подошли драгдиллеры из подмосковных Химок. Преступники прятали кокаин в секс-игрушки. По делу изъято свыше 150 резиновых пенисов с запрещённым содержимым.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров