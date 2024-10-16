Огромную контрабанду кокаина на 3 млрд рублей накрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге пресечена попытка контрабандистов доставить из Перу в Россию и сбыть гигантскую партию кокаина. Тяжёлый наркотик злоумышленники спрятали в контейнере с манго и были взяты с поличным при разгрузке запрещённого вещества. Подробностями громкого дела поделилась пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, ещё в феврале прошлого года россияне Александр Макаров и Дмитрий Антипов, а также их сообщники, приобрели за рубежом 200 килограммов кокаина. Белый порошок расфасовали по брикетам и уложили под фальшкрышу арендованного контейнера. Для достоверности ОПГ закупила 5433 ящика манго и отправила забитый фруктами контейнер в Петербург. После разгрузки тропического лакомства на Софийской овощебазе пустой бокс доставили в посёлок Металлострой.

«Марков и Антипов встречали товар. 30.03.2023 приступили к вскрытию потолка контейнера, после чего и были задержаны. Фигуранты вину не признают. Из обвинительного заключения следует, что на момент задержания обвиняемых стоимость 1 грамма кокаина составляла 15 тысяч рублей. Итого обвинение насчитало 3 миллиарда рублей», — гласит сообщение.

Брикеты с кокаином под крышей контейнера. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга