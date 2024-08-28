Секс-игрушки с сюрпризом: В Химках накрыли банду драгдилеров, которые подошли к делу креативно
SHOT: В Химках задержали наркодилеров, прятавших кокаин в игрушки для взрослых
Банду наркодилеров, которые прятали кокаин в фаллоимитаторах, накрыли в подмосковных Химках. У них в квартире нашли более 150 резиновых секс-игрушек, набитых белым порошком.
По данным SHOT, накануне силовики нагрянули в квартиру на улице 9 мая. Там жила троица предполагаемых драгдиллеров — двое мужчин 27 и 33 лет и 28-летняя женщина. Все их комнаты были завалены секс-игрушками. Оттуда вынесли 50 коробок с содержимым 18+ — внутри было упаковано более 150 резиновых пенисов с сюрпризом, подготовленных для доставки. Также в их логове обнаружили мерные стаканчики, весы, пакеты и изоленты.
Всё изъятое отправили на экспертизу, а саму троицу увезли на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее в Москве при попытке сбыть наркотики задержали сына известного советского актёра Владимира Сошальского. Он делал закладки с запрещёнными веществами, надеясь поднять на этом денег. Суд Москвы оставил фигуранта в СИЗО.
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