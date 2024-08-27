Питер никогда не разочаровывает: Секс супружеской пары под кокаином закончился смертью

45-летний уроженец Перми умер после секса под кокаином в Петербурге. Мужчина резко прервал любовный акт, а супруге пришлось вызывать медицинских сотрудников. Историю неудачной смерти рассказал Mash на Мойке.

Дело было утром. Виталий резко потерял сознание во время секса с женой, та сразу же вызвала скорую. Когда приехали медики, муж был ещё жив. У Виталия диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и тяжёлое отравление белым порошком. Врачи боролись за жизнь пациента целые сутки, но спасти его не смогли.

Жил Виталий на самом деле на всю катушку. Известно, что он был судим за нарушение ПДД в Перми, за разбой в Мордовии, незаконное завладение авто без цели хищения и незаконную охоту. Спустя время мужчина перебрался в Северную столицу и заселился в квартиру с любимой супругой. Правда, от некоторых вредных привычек он отказаться не смог.