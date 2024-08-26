Вызов эскортницы на секс втроем под веселящий газ закончился для москвичей за решёткой

Почасовая гостиница Revival на Петровке в Москве для посетителей не столь влюблённых стала свидетелем сюжета, скроенного по лекалам криминально-эротической драмы. Первой на сцене появляется страстная 24-летняя эскортница Инесса из Алтайского края, приехавшая в Москву блистать. Уже через пару минут в этой истории она получит удар ногой в грудь, а ещё через несколько — к её лбу приставят пистолет. Занавес поднимается, когда девушка получает приглашение от двух мужчин, которым она и её тело нужны прямо сейчас. Историю поведал Mash.

Итак, в первом акте этой драмы жрица любви приезжает в отель, чтобы разукрасить синими-жёлтыми-красными скучный вечерок двух мужчин. Перейдя порог номера, в глаза ей бросается баллон с веселящим газом. Галантные кавалеры сразу предлагают леди отведать сиё наслаждение. Гетера воздержалась, но зато дала добро на секс втроём. Она знала себе цену, поэтому назначила себе гонорар в размере 150 тысяч рублей, отчего клиенты слегка опешили. Посчитав, что стоимость завышена, они решили не тратить время на дипломатию, открыв Интернет в поисках менее меркантильной гейши на вечер.

На горизонте замаячил переход во второй акт, поэтому Инесса решила продвинуться по сюжету, толкнув одного из парней, за что получила плотный удар ногой в грудь, после которого дама решила перейти к отступлению. Это заставило её отказаться от гонорара и бурного вечера, но не от своей чести, поскольку спустя какое-то время блуждания по коридорам отеля ноги сами привели её к знакомой двери. Вновь нащупав сюжетную нить, ночная бабочка начала, как в оконное стёклышко, долбиться в злополучную дверь. Вдруг калитка приоткрылась, но взгляд девушки упал на пистолет, направленный на неё из дверного проёма.

Перепуганная мадам вылетела на улицу и вызвала стражников. Третий акт вся компания, как вы можете догадаться, провела в отделении полиции, а из номера в гостинице изъяли баллоны с веселящим газом и пистолет ТТ.