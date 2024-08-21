Бывшая крупье рассказала, что она терпела от проигравших большие деньги клиентов казино

Казино в 2000-е годы всегда нанимало усиленную охрану, ведь проигравшие игроки нередко угрожали крупье. Об этом "Ленте.ру" рассказала Катерина, которая в тот период работала в этой сфере в Нижнем Новгороде. По её словам, клиенты могли бросать в сотрудников фишки и железные пепельницы с окурками, не говоря уже об унижениях и оскорблениях.

"Были и те, кто выкладывал пистолеты на столы, угрожали. Однако обычно оружием не пользовались. Люди не дураки — знали, что под камерами", — призналась Катерина.

По словам девушки, охрана старалась всё пресекать. А крупье, которым слишком интенсивно угрожали, даже могла проводить до дома, защищая от преследования. Совсем агрессивным клиентам запрещали возвращаться в заведение, если только речь не шла о тех, кто постоянно проигрывал большие суммы. От клиентов требовали извинений, некоторый даже могли, заглаживая вину, подарить конфеты или цветы. Большие столы не позволяли посетителям дотянуться до крупье, что спасало их от драк, а потому Катерина не испытывала страха, работая в казино. К тому же, по её словам, в 20 лет она легче к этому всему относилась.