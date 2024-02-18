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18 февраля, 05:01

Аналог алкоголизма: Названа болезнь, которая заставляет человека играть в азартные игры

Эксперт Гуцалюк: Тяга к лотереям и азартным играм говорит о денежной зависимости

Регулярное желание испытать удачу в лотерее, азартных играх или финансовых пирамидах возникает у людей, страдающих денежной зависимостью. Причины появления этого недуга в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" раскрыл психолог Илья Гуцалюк.

Корень заболевания кроется в безденежном детстве, уверен эксперт. Когда семья буквально борется за выживание, ребёнок может получить психическую травму. По достижении взрослого возраста такой человек будет гоняться за любыми лёгкими деньгами и станет таким же зависимым, как алкоголики или наркоманы.

"Он не хочет работать, поэтому встревает во всякие пирамиды и лотереи, азартные игры, набирает огромную кучу долгов. Всё это влияет и на отношения с близкими", — констатировал Гуцалюк.

Четыре сценария: Названы девушки, обречённые на вечные страдания в отношениях
Четыре сценария: Названы девушки, обречённые на вечные страдания в отношениях

Быстро подзаработать дополнительную "копеечку" можно и вполне легально, рассказывал Life.ru ранее. Например, дополнительный доход принесёт подработка в такси или бьюти-сфере.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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