Аналог алкоголизма: Названа болезнь, которая заставляет человека играть в азартные игры

Регулярное желание испытать удачу в лотерее, азартных играх или финансовых пирамидах возникает у людей, страдающих денежной зависимостью. Причины появления этого недуга в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" раскрыл психолог Илья Гуцалюк.

Корень заболевания кроется в безденежном детстве, уверен эксперт. Когда семья буквально борется за выживание, ребёнок может получить психическую травму. По достижении взрослого возраста такой человек будет гоняться за любыми лёгкими деньгами и станет таким же зависимым, как алкоголики или наркоманы.

"Он не хочет работать, поэтому встревает во всякие пирамиды и лотереи, азартные игры, набирает огромную кучу долгов. Всё это влияет и на отношения с близкими", — констатировал Гуцалюк.