Борьба с лудоманией: В России предложили ввести самозапрет на участие в азартных играх

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который направлен на помощь гражданам страны, которые не могут справиться с игровой зависимостью. В частности, в стране хотят ввести самозапрет на участие в азартных играх. Подробнее о сути инициативы рассказал в беседе с Life.ru депутат ГД от партии "Новые люди" Амир Хамитов.

Согласно законопроекту, человек может добровольно отказаться от азартных игр (казино или спортивных ставок). В этом случае его имя вносится в перечень лиц, обслуживание которых в игорных зонах и букмекерских конторах станет невозможным. Единственная категория граждан, на которых это не будет распространяться, — недееспособные лица. Такие граждане и так по закону не имеют права заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, другими словами — участвовать в азартных играх.

Как известно, патологическое влечение к азартным играм является официально признанным медицинским диагнозом. Зависимый человек не может себя контролировать, но может ограничить себя от предмета своей зависимости. Как раз такой механизм и предусмотрен новой инициативой. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Депутат дополнил, что информацию о порядке отказа от азартных игр все владельцы игорных заведений будут обязаны вывесить при входе в доступном для посетителей месте. Кроме того, налоговые органы будут привлекать нарушителей указанных требований к административной ответственности. Собеседник Life.ru пояснил, что принятие такого закона станет существенной помощью лицам, которые страдают от игровой зависимости, а также их близким.