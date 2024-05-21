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21 мая, 09:10

"Заведомо проигрышная игра": В России призвали криминализировать любую рекламу онлайн-казино

Депутат Крупник предложил криминализировать рекламу онлайн-казино в России

В России необходимо криминализировать любую рекламу онлайн-казино. Речь идёт как о блогерских, так и иных площадках. Соответствующее предложение депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил главе Минюста Константину Чуйченко.

Парламентарий отметил, что реклама онлайн-казино представляет для россиян реальную угрозу. По его словам, ежедневно тысячи наших соотечественников, поверивших сомнительным объявлениям, теряют свои деньги в "заведомо проигрышной игре". При этом чаще всего такая реклама, добавил Крупник, размещается на площадках популярных блогеров.

"Прошу вас рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций", — приводит RT текст письма депутата на имя Чуйченко.

Ранее Life.ru рассказывал, что регулярное желание испытать удачу в лотерее, азартных играх или финансовых пирамидах возникает у людей, страдающих определённой зависимостью. По словам экспертов, тяга к такому виду развлечений кроется в безденежном детстве.

Блогеру пригрозили уголовной статьёй за рекламу онлайн-казино
Блогеру пригрозили уголовной статьёй за рекламу онлайн-казино
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Freepik

Наталья Исакова
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