Блогеру пригрозили уголовной статьёй за рекламу онлайн-казино
Mash: Блогеру Асхабу Тамаеву грозит наказание за рекламу онлайн-казино
Асхаб Тамаев. Фото © YouTube / Асхаб Тамаев
Чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву грозят административное и уголовное наказание из-за рекламы онлайн-казино в его телеграм-канале. Об этом сообщает Mash.
Уточняется, что нарушения в контенте блогера обнаружили сотрудники Генпрокуратуры. Они выяснили, что Тамаев раздавал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино.
Дело в отношении блогера передали в прокуратуру Чечни с пометкой "под особый контроль". Ему необходимо лично явиться в ведомство до 24 августа. Пока речь идёт о статье 14.3 КоАП РФ, которая предполагает наказание за незаконную рекламу, но не исключена и уголовная статья за организацию деятельности азартных игр на территории РФ. Тамаева проверит также ФНС — на предмет уклонения от уплаты налогов.
Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино в стране.