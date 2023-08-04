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4 августа, 08:38

Блогеру пригрозили уголовной статьёй за рекламу онлайн-казино

Mash: Блогеру Асхабу Тамаеву грозит наказание за рекламу онлайн-казино

<p>Асхаб Тамаев. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vkwQQNi3dOc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Асхаб Тамаев</a></p>

Асхаб Тамаев. Фото © YouTube / Асхаб Тамаев

Чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву грозят административное и уголовное наказание из-за рекламы онлайн-казино в его телеграм-канале. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что нарушения в контенте блогера обнаружили сотрудники Генпрокуратуры. Они выяснили, что Тамаев раздавал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино.

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Дело в отношении блогера передали в прокуратуру Чечни с пометкой "под особый контроль". Ему необходимо лично явиться в ведомство до 24 августа. Пока речь идёт о статье 14.3 КоАП РФ, которая предполагает наказание за незаконную рекламу, но не исключена и уголовная статья за организацию деятельности азартных игр на территории РФ. Тамаева проверит также ФНС — на предмет уклонения от уплаты налогов.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино в стране.

Илья Суриков
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