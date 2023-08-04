Блогеру пригрозили уголовной статьёй за рекламу онлайн-казино

Уточняется, что нарушения в контенте блогера обнаружили сотрудники Генпрокуратуры. Они выяснили, что Тамаев раздавал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино.

Дело в отношении блогера передали в прокуратуру Чечни с пометкой "под особый контроль". Ему необходимо лично явиться в ведомство до 24 августа. Пока речь идёт о статье 14.3 КоАП РФ, которая предполагает наказание за незаконную рекламу, но не исключена и уголовная статья за организацию деятельности азартных игр на территории РФ. Тамаева проверит также ФНС — на предмет уклонения от уплаты налогов.