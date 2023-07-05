Матвиенко поручила проанализировать рынок онлайн-казино в России

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино в стране и определить, в достаточной ли степени он регулируется. Он дала соответствующее поручение Комитету СФ по экономической политике.

По словам Матвиенко, люди часто подсаживаются на онлайн-игры и "проигрывают так же, как проигрывали в автоматы и казино".

"Я хотела, может быть, заслушать информацию, в достаточной ли степени у нас это регулируется. Надо проанализировать, как это работает, есть ли правовые рамки, работает ли это честно, не дурят ли людей", — поведала Матвиенко.