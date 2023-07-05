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5 июля, 11:03

Матвиенко поручила проанализировать рынок онлайн-казино в России

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино в стране и определить, в достаточной ли степени он регулируется. Он дала соответствующее поручение Комитету СФ по экономической политике.

По словам Матвиенко, люди часто подсаживаются на онлайн-игры и "проигрывают так же, как проигрывали в автоматы и казино".

"Я хотела, может быть, заслушать информацию, в достаточной ли степени у нас это регулируется. Надо проанализировать, как это работает, есть ли правовые рамки, работает ли это честно, не дурят ли людей", — поведала Матвиенко.

В Бердянске нашли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

В Бердянске нашли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Ранее Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на этиловый спирт российского производства с учётом субсидирования уплаты акциза на спирт, закупаемый учреждениями здравоохранения.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Иван Косицын
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