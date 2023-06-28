В Бердянске нашли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Правоохранители выявили в Бердянске Запорожской области подпольное казино, финансировавшее ВСУ. Как сообщил журналистам представитель силовых ведомств региона, оно находилось в помещении, арендованном в 2022 году под склад.

Внутри силовики обнаружили игровые аппараты, прибыль от которых, как выяснилось, перечислялась украинской армии. Всё оборудование изъято, проводится дополнительная проверка.