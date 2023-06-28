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28 июня, 08:49

В Бердянске нашли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Правоохранители выявили в Бердянске Запорожской области подпольное казино, финансировавшее ВСУ. Как сообщил журналистам представитель силовых ведомств региона, оно находилось в помещении, арендованном в 2022 году под склад.

Внутри силовики обнаружили игровые аппараты, прибыль от которых, как выяснилось, перечислялась украинской армии. Всё оборудование изъято, проводится дополнительная проверка.

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Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Запорожской области граждан, планировавших теракты в отношении руководства региона. Они намеревались взорвать автомобиль одного из чиновников.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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