В Бердянске нашли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
Правоохранители выявили в Бердянске Запорожской области подпольное казино, финансировавшее ВСУ. Как сообщил журналистам представитель силовых ведомств региона, оно находилось в помещении, арендованном в 2022 году под склад.
Внутри силовики обнаружили игровые аппараты, прибыль от которых, как выяснилось, перечислялась украинской армии. Всё оборудование изъято, проводится дополнительная проверка.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Запорожской области граждан, планировавших теракты в отношении руководства региона. Они намеревались взорвать автомобиль одного из чиновников.
Обложка ©
Shutterstock