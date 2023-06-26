Регион

Уведомления отключены

26 июня, 09:01

В Крыму задержали двух мужчин за сотрудничество с СБУ

ЦОС ФСБ: Два жителя Ялты задержаны и арестованы за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала двух жителей крымского города Ялта, которые сотрудничали со спецслужбами Украины и были готовы совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах полуострова. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Кадры задержания двух жителей Ялты за сотрудничество с СБУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины 1980 и 1983 года рождения установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и начали передавать ему данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Также они предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов ВС РФ и выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах на полуострове.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Киевский районный суд Севастополя заключил обоих фигурантов под стражу.

ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что житель Амурской области переводил деньги на нужды ВСУ и теперь ему грозит пожизненное. Мужчина делал это скрытно — не афишировал свои взгляды в соцсетях.

Обложка ©

ЦОС ФСБ

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров