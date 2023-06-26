В Крыму задержали двух мужчин за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала двух жителей крымского города Ялта, которые сотрудничали со спецслужбами Украины и были готовы совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах полуострова. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Кадры задержания двух жителей Ялты за сотрудничество с СБУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины 1980 и 1983 года рождения установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и начали передавать ему данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Также они предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов ВС РФ и выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах на полуострове.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Киевский районный суд Севастополя заключил обоих фигурантов под стражу.