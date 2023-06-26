В Крыму задержали двух мужчин за сотрудничество с СБУ
ЦОС ФСБ: Два жителя Ялты задержаны и арестованы за сотрудничество с СБУ
ФСБ задержала двух жителей крымского города Ялта, которые сотрудничали со спецслужбами Украины и были готовы совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах полуострова. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
Кадры задержания двух жителей Ялты за сотрудничество с СБУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчины 1980 и 1983 года рождения установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и начали передавать ему данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Также они предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов ВС РФ и выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах на полуострове.
Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Киевский районный суд Севастополя заключил обоих фигурантов под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что житель Амурской области переводил деньги на нужды ВСУ и теперь ему грозит пожизненное. Мужчина делал это скрытно — не афишировал свои взгляды в соцсетях.
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