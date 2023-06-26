ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене. По данным правоохранителей, мужчина переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, переводившего деньги на дроны ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Установлено, что подозреваемый осуществил более 10 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный — уроженец Львовской области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".