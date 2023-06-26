ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ
ФСБ РФ: В Приамурье задержан мужчина, переводивший деньги на дроны для ВСУ
ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене. По данным правоохранителей, мужчина переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, переводившего деньги на дроны ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"Установлено, что подозреваемый осуществил более 10 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный — уроженец Львовской области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Напомним, ранее Лайф сообщал, что амурчанин переводил деньги на нужды ВСУ и теперь ему грозит пожизненное. Мужчина делал это скрытно — не афишировал свои взгляды в соцсетях.
ЦОС ФСБ РФ