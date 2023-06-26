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26 июня, 07:32

ФСБ показала видео задержания амурчанина, переводившего деньги ВСУ

ФСБ РФ: В Приамурье задержан мужчина, переводивший деньги на дроны для ВСУ

ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене. По данным правоохранителей, мужчина переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, переводившего деньги на дроны ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Установлено, что подозреваемый осуществил более 10 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный — уроженец Львовской области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что амурчанин переводил деньги на нужды ВСУ и теперь ему грозит пожизненное. Мужчина делал это скрытно — не афишировал свои взгляды в соцсетях.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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