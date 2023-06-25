Амурчанин скрытно переводил деньги на нужды ВСУ, и теперь ему грозит пожизненное

Житель Амурской области переводил деньги на нужды ВСУ. 47-летний Остап Д. делал это регулярно с прошлого года. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

Как пишет телеграм-канал SHOT, с сентября по январь мужчина регулярно переводил деньги на нужды украинской армии с банковской карты. Делал он это скрытно — не афишировал свои взгляды в соцсетях. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.