В Орске школьники хотели подзаработать и перевели деньги ВСУ

В Орске двое школьников хотели подработать курьерами и, сами того не зная, отправили деньги на нужды Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал мэр города Василий Козупица.

По его словам, вакансию курьера дети нашли в Сети. Неофициальный работодатель поручил им забрать пакет с деньгами, а затем перевести их через банкомат на указанный счёт. Ребята сделали всё, как требовал заказчик, а потом выяснилось, что средства были отправлены в поддержку украинских войск.

"Школьники вряд ли понимали, что стали марионетками в руках опытных кукловодов. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Одновременно дал поручение провести разъяснительную работу с учениками во всех школах города", — написал Козупица в Telegram-канале.

Он не стал раскрывать, о какой сумме идёт речь. Мэр призвал горожан быть бдительными и уж тем более не выполнять сомнительные поручения незнакомых и подозрительных лиц.