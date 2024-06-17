Шура признался, что бомжевал и жил с проституткой

Певец Шура (Александр Медведев) признался, что в 90-е годы какое-то время жил у проститутки. Такое заявление он сделал в эфире "Шоу Воли".

Когда начинающий артист только переехал в столицу, ему даже приходилось бомжевать и ночевать в Ботаническом саду. Потом его подселили к проститутке, и у неё в квартире Шура жил полгода. По его словам, потом девушка резко исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Артист отметил, что в то время сводил концы с концами, поэтому второй рот дома его не обрадовал.

"Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего", — вспомнил певец, отшутившись, что пёселя есть не стал.