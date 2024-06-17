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17 июня, 16:13

Шура признался, что бомжевал и жил с проституткой

Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev

Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev

Певец Шура (Александр Медведев) признался, что в 90-е годы какое-то время жил у проститутки. Такое заявление он сделал в эфире "Шоу Воли".

Когда начинающий артист только переехал в столицу, ему даже приходилось бомжевать и ночевать в Ботаническом саду. Потом его подселили к проститутке, и у неё в квартире Шура жил полгода. По его словам, потом девушка резко исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Артист отметил, что в то время сводил концы с концами, поэтому второй рот дома его не обрадовал.

"Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего", — вспомнил певец, отшутившись, что пёселя есть не стал.

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Ранее Life.ru рассказывал, как певец Шура ощипал курицу. Артиста заметили в компании съёмочной группы на рынке в Балашихе. Сам он признался, что неподалёку снимали реалити-шоу. Фотографиями оттуда певец поделился с подписчиками в соцсетях. На снимках артист надевает перчатки, чтобы ощипывать "добычу", которая лежит в кастрюле.

Александра Мышляева
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