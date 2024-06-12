"Иванушки" рассказали об отчаянных фанатках, преследовавших их в 90-е

Участников группы "Иванушки International" раньше преследовали толпы фанаток, рассказали исполнители порталу "Страсти" на пресс-показе фильма "Тур с Иванушками".

Они вспомнили и достаточно радикальные эпизоды с очень "настырными дамами". Например, Кирилл Туриченко рассказал, как одна из поклонниц буквально спустилась к нему в дом с крыши.

"Была история, когда девочка слезала с крыши с помощью троса или каната. В квартиру залезла", — вспомнил Туриченко.

Андрей Григорьев-Апполонов поведал, что у него на лестничной клетке жили 20 девушек. А по всему подъезду — сотни. Но негативных эмоций в нём это не вызывало.

"К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня: банды, касты — самые крутые на моей лестничной клетке. В подъезд даже не зайдёшь, если ты из другого города", — отметил Григорьев-Апполонов.

По его словам, по его подъезду в конце 90-х водили экскурсии. Например, у школьников из Тюмени и Воронежа обязательная программа включала Красную площадь, Оружейную палату и квартиру Рыжего Апполонова. Этот самый Рыжий даже не мог вызвать нормально такси, его вечно окружало по 50 девушек. А вот Кирилл Андреев признался, что его никто не узнавал.