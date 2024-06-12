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12 июня, 04:53

"Иванушки" рассказали об отчаянных фанатках, преследовавших их в 90-е

Певец Григорьев-Апполонов: В 90-е на моей лестничной клетке жили 20 фанаток

Участников группы "Иванушки International" раньше преследовали толпы фанаток, рассказали исполнители порталу "Страсти" на пресс-показе фильма "Тур с Иванушками".

Они вспомнили и достаточно радикальные эпизоды с очень "настырными дамами". Например, Кирилл Туриченко рассказал, как одна из поклонниц буквально спустилась к нему в дом с крыши.

"Была история, когда девочка слезала с крыши с помощью троса или каната. В квартиру залезла", — вспомнил Туриченко.

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Андрей Григорьев-Апполонов поведал, что у него на лестничной клетке жили 20 девушек. А по всему подъезду — сотни. Но негативных эмоций в нём это не вызывало.

"К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня: банды, касты — самые крутые на моей лестничной клетке. В подъезд даже не зайдёшь, если ты из другого города", — отметил Григорьев-Апполонов.

По его словам, по его подъезду в конце 90-х водили экскурсии. Например, у школьников из Тюмени и Воронежа обязательная программа включала Красную площадь, Оружейную палату и квартиру Рыжего Апполонова. Этот самый Рыжий даже не мог вызвать нормально такси, его вечно окружало по 50 девушек. А вот Кирилл Андреев признался, что его никто не узнавал.

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Ранее актёр Алексей Чадов признался не только в том, что тихо и скромно связал себя узами брака, но и в неожиданном пополнении в новой семье. Его новоиспечённая вторая супруга Лейсан показала округлившийся живот.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanushkiinternational

Анатолий Симоненко
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