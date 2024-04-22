Певец Шура ощипал курицу на рынке в Балашихе

Известный певец Шура (Александр Медведев) на днях был замечен в павильоне строительного рынка в Балашихе. Подписчики в соцсетях сразу начали делиться догадками о причине появления артиста в столь негламурном месте, некоторые даже связали это с его недавним признанием о перенесённом инсульте.

Один из самых обсуждаемых артистов 90-х был замечен на рынке стройматериалов "Путёвый" в Пуршеве. Пользователи соцсетей начали гадать, что понадобилось Шуре в таком месте. Некоторые решили, что он закупается для ремонта в квартире. Другие в свете новостей о заболевании певца и то ли в шутку, то ли всерьёз предполагали, что ему необходимы материалы для организации проведения собственных похорон, для которых он уже заказал себе гроб белого цвета и памятник с эпитафией "Твори добро". Однако исполнитель посетил рынок в сопровождении камер съёмочной группы.

"Да, мы, действительно были на строительном рынке. Но не в качестве покупателя. Мы рядом снимаем реалити-шоу. Это была часть съёмок", — объяснил директор Шуры Павел Депершмидт интернет-изданию Regions.

На рынке строительных материалов команде нужно было отснять лишь несколько кадров для будущего шоу. Основная часть съёмочного процесса будет проходить на частном участке в деревне Соболиха. Фотографиями оттуда певец уже поделился с подписчиками в соцсетях. На фото Шура надевает перчатки, чтобы ощипывать тушку курицы, которая лежит в кастрюле.

Шура был в отличном настроении, был дружелюбен со встречными и любезно соглашался на совместные фотографии с покупателями и сотрудниками рынка. Теперь певец может голосить, как в свои лучшие годы, поскольку его речь уже пришла в норму после заболевания.