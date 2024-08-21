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21 августа, 12:31

Бармен умер после конфликта с охраной на музыкальном фестивале под Калугой

Погибший бармен Руслан Досаев. Фото из соцсетей

Погибший бармен Руслан Досаев. Фото из соцсетей

34-летний бармен умер после конфликта с охраной на фестивале электронной музыки "Сигнал" в Никола-Ленивце Калужской области. Родственники убеждены: произошло убийство.

Как выяснил SHOT, трагедия произошла в ночь на вторник. По словам очевидцев, Руслан Досаев хотел познакомиться с девушкой, но выяснилось, что она была с парнем. Возник конфликт, в ходе которого, как уверяют родные погибшего, несколько охранников связали Руслану руки и ноги и жестоко избили, после чего мужчина скончался.

Убитая горем родня сообщила, что эксперты в заключении в качестве причины смерти указали остановку сердца, а не травмы. Сейчас в деле разбирается полиция.

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А ранее момент трагической гибели мужчины, в которого случайно выстрелил его пасынок в тире в подмосковном Реутове, попал на камеры видеонаблюдения.

Алексей Берковиц
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