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20 августа, 21:44

Папа привёл сына в тир и поплатился за неосторожность жизнью

Подросток случайно застрелил отца в тире Реутова

Визит россиянина и его сына в тир с огнестрельным оружием в Реутове завершился для отца подростка гибелью. За секунды до смерти мужчина оставил несовершеннолетнего наедине с заряженным карабином, а сам зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи, рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.

"В это время подросток произвёл выстрел и случайно попал в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте", — гласит сообщение.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.

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Это далеко не первый случай, когда пренебрежение правилами безопасности при обращении с оружием в тире приводит к трагедии. Так, ранее сотрудник столичного УМВД получил огнестрельное ранение головы, практикуясь в стрельбе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Илья Пушкарев
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