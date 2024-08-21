Папа привёл сына в тир и поплатился за неосторожность жизнью
Подросток случайно застрелил отца в тире Реутова
Визит россиянина и его сына в тир с огнестрельным оружием в Реутове завершился для отца подростка гибелью. За секунды до смерти мужчина оставил несовершеннолетнего наедине с заряженным карабином, а сам зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи, рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.
"В это время подросток произвёл выстрел и случайно попал в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте", — гласит сообщение.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.
Это далеко не первый случай, когда пренебрежение правилами безопасности при обращении с оружием в тире приводит к трагедии. Так, ранее сотрудник столичного УМВД получил огнестрельное ранение головы, практикуясь в стрельбе.
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