Папа привёл сына в тир и поплатился за неосторожность жизнью

Визит россиянина и его сына в тир с огнестрельным оружием в Реутове завершился для отца подростка гибелью. За секунды до смерти мужчина оставил несовершеннолетнего наедине с заряженным карабином, а сам зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи, рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.

"В это время подросток произвёл выстрел и случайно попал в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте", — гласит сообщение.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.