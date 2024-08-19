"Чё тебе не нравится?": В Хабаровске мужчина выстрелил в расклейщика объявлений

В Хабаровске жилец одного из домов, расположенных на улице Зои Космодемьянской, повздорил с промоутером. Как передаёт телеграм-канал Хабаровск Live, опубликовавший видеозапись с места событий, в итоге ссора чуть не закончилась трагедией.

Мужчина выстрелил в промоутера в Хабаровске. Видео © Telegram / Хабаровск Live

В дневное время суток молодой человек расклеивал там объявления. Видимо, это не понравилось проживающему в этом доме мужчине, в связи с чем он начал громко ругаться в адрес юноши.

"Чё тебе не нравится?", — кричал мужчина на юношу.

В итоге промоутер решил уйти оттуда, однако на этом всё не закончилось. Когда он уже отвернулся от разгневанного жильца, сзади него раздался звук выстрела.

Сообщается, что промоутер не пострадал. Официальных комментариев от следственных органов не поступало.