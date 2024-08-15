13-летний мальчик расстрелял двух друзей из дробовика отца в Якутии В Якутии подросток случайно выстрелил в друзей из ружья, найденного у отца 15 августа, 08:14 В Якутии охотничье ружьё отца стало причиной детских травм. Обложка © Freepik / freepik.diller

В Якутии трое подростков нашли охотничьи ружья и решили их подержать в руках, в результате чего оружие выстрелило, двое из детей получили ранения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"В Хангаласском районе госпитализированы двое школьников с дробовыми ранениями конечностей ног, случайный выстрел произвёл несовершеннолетний", — говорится в тексте.

Как пишет местное издание SakhaPress, школьники обнаружили два охотничьих ружья в гараже отца одного из них. Ребята решили поиграть с оружием, взяли его в руки и осмотрели. Внезапно 13-летний мальчик нажал на курок, произошёл выстрел. Двое его друзей упали. Врачи диагностировали ранения ног средней тяжести. Полиция изъяла оружие, проводится проверка. Известно, что ружья находились у владельца на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что в Дагестане семилетний мальчик нанёс смертельную рану своему пятилетнему брату, нечаянно выстрелив в него из пневматической винтовки во время игры.

Авторы Татьяна Миссуми