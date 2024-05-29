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Регион
29 мая, 14:00

В Дагестане мальчик случайно выстрелил в пятилетнего брата из пневматики и убил

В Дагестане семилетний мальчик нанёс смертельную рану своему пятилетнему брату, нечаянно выстрелив в него из пневматической винтовки во время игры. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

"По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червлённые Буруны Ногайского района семилетний мальчик во время игры произвёл выстрел из пневматической винтовки в своего пятилетнего брата. В результате ребёнок скончался", — сказано в публикации.

Проводится проверка обстоятельств трагедии. Правоохранители выяснят, были ли соблюдены требования российского законодательства об обороте оружия, а также установят, проводилась ли необходимая профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой трагической гибели ребёнка, которую повлекло неосторожное обращение с пневматическим оружием. Непоправимая ситуация случилась в апреле в Московской области. Мужчина приехал в гости к другу, и они пошли пострелять из пневматического пистолета, взяв с собой шестилетнюю дочь. Роковой выстрел произошёл случайно в тот момент, когда гость передавал оружие товарищу. Пуля попала ребёнку в область сердца. Прибывшие врачи пытались сохранить ей жизнь, но не справились. Позже появилась информация, что девочку убил выстрел не из пистолета, а из пневматической винтовки "Леший-2" калибра 6,35 миллиметра.

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Shutterstock / FOTODOM / Sinn P. Photography

Юрий Лысенко
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