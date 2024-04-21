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21 апреля, 18:14

Стало известно, из какого оружия случайно была убита шестилетняя девочка в Подмосковье

SHOT: Шестилетнюю девочку в Подмосковье застрелили из винтовки "Леший-2"

Погибшая девочка с матерью. Обложка © Telegram / SHOT

Погибшая девочка с матерью. Обложка © Telegram / SHOT

Шестилетнюю девочку, которую по неосторожности убили в Подмосковье, застрелили из пневматической винтовки "Леший-2" калибра 6,35 мм. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, погибшая девочка много путешествовала с семьёй и занималась художественной гимнастикой. Её 37-летняя мама является столичной бизнесвумен, которая долгое время работала директором архитектурного бюро. Среди её проектов стадион ФК "Краснодар" и Дворец водных видов спорта в Казани. Глава семейства занимает должность руководителя компании по производству строительных металлических конструкций. У супругов ещё есть десятилетний сын.

Напомним, трагедия произошла в подмосковной деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа. Мужчина приехал к своему другу, и они, взяв девочку с собой, пошли стрелять из пневматического оружия. Когда обвиняемый передавал оружие, оно случайно выстрелило в область сердца ребёнка. Девочка скончалась в реанимации. Виновника трагедии уже задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.

СК показал пневматическое оружие, из которого случайно застрелили шестилетнюю девочку в Подмосковье
СК показал пневматическое оружие, из которого случайно застрелили шестилетнюю девочку в Подмосковье
Наталья Исакова
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