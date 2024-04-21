Стало известно, из какого оружия случайно была убита шестилетняя девочка в Подмосковье

Шестилетнюю девочку, которую по неосторожности убили в Подмосковье, застрелили из пневматической винтовки "Леший-2" калибра 6,35 мм. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, погибшая девочка много путешествовала с семьёй и занималась художественной гимнастикой. Её 37-летняя мама является столичной бизнесвумен, которая долгое время работала директором архитектурного бюро. Среди её проектов стадион ФК "Краснодар" и Дворец водных видов спорта в Казани. Глава семейства занимает должность руководителя компании по производству строительных металлических конструкций. У супругов ещё есть десятилетний сын.