Стало известно, из какого оружия случайно была убита шестилетняя девочка в Подмосковье
SHOT: Шестилетнюю девочку в Подмосковье застрелили из винтовки "Леший-2"
Погибшая девочка с матерью. Обложка © Telegram / SHOT
Шестилетнюю девочку, которую по неосторожности убили в Подмосковье, застрелили из пневматической винтовки "Леший-2" калибра 6,35 мм. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, погибшая девочка много путешествовала с семьёй и занималась художественной гимнастикой. Её 37-летняя мама является столичной бизнесвумен, которая долгое время работала директором архитектурного бюро. Среди её проектов стадион ФК "Краснодар" и Дворец водных видов спорта в Казани. Глава семейства занимает должность руководителя компании по производству строительных металлических конструкций. У супругов ещё есть десятилетний сын.
Напомним, трагедия произошла в подмосковной деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа. Мужчина приехал к своему другу, и они, взяв девочку с собой, пошли стрелять из пневматического оружия. Когда обвиняемый передавал оружие, оно случайно выстрелило в область сердца ребёнка. Девочка скончалась в реанимации. Виновника трагедии уже задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.