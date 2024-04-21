СК показал пневматическое оружие, из которого случайно застрелили шестилетнюю девочку в Подмосковье

Правоохранители задержали 52-летнего мужчину, случайно застрелившего шестилетнюю дочь друга из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Жителю города Москвы предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства и изъяли оружие. Ведомство назначило судебно-медицинскую, дактилоскопическую и баллистическую судебные экспертизы. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.