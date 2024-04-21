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21 апреля, 03:54

Два ребёнка погибли под колёсами пьяной женщины на детском празднике в США

В Мичигане 66-летняя женщина на машине врезалась в лодочный клуб, погибли дети

В американском Мичигане 66-летняя, возможно пьяная, женщина, находясь за рулём автомобиля, протаранила лодочный клуб, где на тот момент проходил детский праздник. Как передаёт Daily Mail, в результате случившегося погибли два ребёнка.

Момент аварии с пенсионеркой в Мичигане, где после аварии погибли два ребёнка. Видео © Х / Mario Nawfal

Журналисты сообщили, что авария произошла около трёх часов дня по местному времени в городке под названием Берлин. На предоставленных кадрах можно увидеть, как автомобиль набирает скорость, прежде чем врезаться в здание. Официальные лица сообщают, что в результате ДТП пострадали не менее 15 человек.

Также сообщается, что с опасными травмами в медучреждение были доставлены девять пострадавших — трое несовершеннолетних и шестеро взрослых. В то же время восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик скончались. Шериф округа Монро Трой Гуднаф на пресс-конференции предположил, что находившаяся за рулём женщина, которую после случившегося взяли под стражу, была пьяна.

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Ранее Life.ru писал, что как минимум семь человек погибло в массовом ДТП в Новом Орлеане в американском штате Луизиана осенью прошлого года. Некоторые порталы тогда сообщали, что из-за густого тумана на мосту столкнулись 158 автомобилей.

Обложка ©

Х / Mario Nawfal

Алексей Соловьёв
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