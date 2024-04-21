Два ребёнка погибли под колёсами пьяной женщины на детском празднике в США

В американском Мичигане 66-летняя, возможно пьяная, женщина, находясь за рулём автомобиля, протаранила лодочный клуб, где на тот момент проходил детский праздник. Как передаёт Daily Mail, в результате случившегося погибли два ребёнка.

Момент аварии с пенсионеркой в Мичигане, где после аварии погибли два ребёнка. Видео © Х / Mario Nawfal

Журналисты сообщили, что авария произошла около трёх часов дня по местному времени в городке под названием Берлин. На предоставленных кадрах можно увидеть, как автомобиль набирает скорость, прежде чем врезаться в здание. Официальные лица сообщают, что в результате ДТП пострадали не менее 15 человек.

Также сообщается, что с опасными травмами в медучреждение были доставлены девять пострадавших — трое несовершеннолетних и шестеро взрослых. В то же время восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик скончались. Шериф округа Монро Трой Гуднаф на пресс-конференции предположил, что находившаяся за рулём женщина, которую после случившегося взяли под стражу, была пьяна.