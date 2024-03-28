Ставрополец застрелил двух маленьких дочек, ранил жену, а потом свёл счёты с жизнью

В Ставрополе мужчина застрелил двух дочек и ранил супругу, а затем свёл счёты с жизнью. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета в четверг, 28 марта.

Дом в Ставрополе, где мужчина убил двух дочек и ранил супругу, а затем свёл счёты с жизнью. Видео © Telegram / Следком

"27 марта в частном домовладении в Ставрополе обнаружены тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлена женщина. Она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии", — сообщили в ведомстве.

В дом пытался попасть отец пострадавшей, но безуспешно: дверь была закрыта изнутри, а на звонки никто не отвечал. Следователи изъяли с места преступления пистолет и гильзы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних". Проверку после случившегося организовала краевая прокуратура.