63-летний москвич забил жену до смерти кувалдой и сдался полиции

На юго-востоке Москвы женщина скончалась от полученных травм, когда муж нанёс несколько ударов кувалдой по её голове. Подозреваемый был задержан, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

По информации следствия, происшествие случилось 23 марта в Москве в квартире на улице Окской. Мужчина 1960 года рождения не менее десяти раз ударил свою супругу по голове кувалдой во время семейной ссоры. От полученных травм женщина скончалась на месте, после чего он сам позвонил правоохранителям.

Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. На допросе он полностью признал свою вину. На месте он рассказал и показал следователям, как всё происходило. Следствие изъяло орудие убийства и другие предметы, которые будут использованы в судебных экспертизах, в том числе молекулярно-генетических и дактилоскопических. Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Кузьминским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале ведомства.