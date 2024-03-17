Женщина под Новосибирском зарезала подругу из-за "гробовых" миллионов

В Новосибирской области женщину обвинили в убийстве подруги, пишет kp.ru. Всё произошло 14 марта в селе Красноярка в Татарском районе.

Предполагаемая виновница пришла с мужем к подруге, они выпивали и по неизвестной причине подрались. Женщину трижды ударили ножом, задев печень. Полиция задержала нападавшую и обоих мужей: убитой и подозреваемой. По мнению местных жителей, конфликт случился из-за выплаты, которые потерпевшая получила после смерти пасынка.

"После гибели пасынка убитой две семьи получили около 3 млн рублей выплат", — рассказал источник, близкий к ситуации.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую в убийстве арестовали. На допросе она во всём призналась, но жители села считают, что стоит проверить и мужа убитой: он неоднократно бил её и недавно даже побрил налысо.