Женщина под Новосибирском зарезала подругу из-за "гробовых" миллионов
Kp.ru: Под Новосибирском женщина совершила убийство из-за "гробовых" миллионов
В Новосибирской области женщину обвинили в убийстве подруги, пишет kp.ru. Всё произошло 14 марта в селе Красноярка в Татарском районе.
Предполагаемая виновница пришла с мужем к подруге, они выпивали и по неизвестной причине подрались. Женщину трижды ударили ножом, задев печень. Полиция задержала нападавшую и обоих мужей: убитой и подозреваемой. По мнению местных жителей, конфликт случился из-за выплаты, которые потерпевшая получила после смерти пасынка.
"После гибели пасынка убитой две семьи получили около 3 млн рублей выплат", — рассказал источник, близкий к ситуации.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемую в убийстве арестовали. На допросе она во всём призналась, но жители села считают, что стоит проверить и мужа убитой: он неоднократно бил её и недавно даже побрил налысо.
Ранее в Москве следователи раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности, однако за него по естественным причинам уже никто не ответит. Расправа произошла в 2016 году: в середине марта 44-летний Константин Ч. приехал к своей бывшей жене Надежде и они, выпив алкоголь, сильно поссорились. В какой-то момент женщина схватила нож и несколько раз ударила им экс-супруга — в руки, лицо и лёгкое.
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