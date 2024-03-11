Сын случайно выстрелил в мать из винтовки в музее под Калининградом
Музей "Старь". Обложка © Vk.com/"Музей "Старь"
Восьмилетний мальчик случайно выстрелил в мать из винтовки во время посещения музея "Старь" в посёлке Низовье Калининградской области.
По данным SHOT, инцидент произошёл 10 марта. Ребёнок зашёл в подсобку музея, где один из сотрудников оставил пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Мальчик взял её в руки, хотел сфотографироваться, но случайно пальнул в маму.
Женщину госпитализировали, но так как ранение в руку оказалось несерьёзным, её отправили лечиться амбулаторно.
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