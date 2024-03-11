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11 марта, 11:46

Сын случайно выстрелил в мать из винтовки в музее под Калининградом

Музей "Старь". Обложка © Vk.com/"Музей "Старь"

Музей "Старь". Обложка © Vk.com/"Музей "Старь"

Восьмилетний мальчик случайно выстрелил в мать из винтовки во время посещения музея "Старь" в посёлке Низовье Калининградской области.

По данным SHOT, инцидент произошёл 10 марта. Ребёнок зашёл в подсобку музея, где один из сотрудников оставил пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Мальчик взял её в руки, хотел сфотографироваться, но случайно пальнул в маму.

Женщину госпитализировали, но так как ранение в руку оказалось несерьёзным, её отправили лечиться амбулаторно.

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В Приморье ребёнок погиб от огнестрела на охоте с отцом, замешан может быть его брат

А ранее Life.ru рассказывал, как беременная жительница Москвы случайно выстрелила в себя из травматического пистолета, который лежал в сумочке. В результате резиновая пуля пробила сумочку, куртку и угодила в левое плечо.

Александра Вишнякова
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