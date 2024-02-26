В Приморье ребёнок погиб от огнестрела на охоте с отцом, замешан может быть его брат

В Приморье мальчик 2013 года рождения погиб от выстрела из оружия, оставленного взрослыми без присмотра. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что 25 февраля мальчик 2013 года рождения находился вместе с отцом на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Отец и его приятель были в доме, когда услышали звуки выстрела.

"На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребёнок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. В результате происшествия мальчик умер в машине скорой помощи", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, ведомство даст оценку соблюдению требований законов о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.

Вместе с этим источник РИА "Новости" в правоохранительных органах рассказал, что в момент трагедии рядом с погибшим мальчиком находился его 13-летний двоюродный брат. Уточняется, что дети играли на улице с оставленным карабином "Сайга-МК". РИА VladNews пишет, что старший парень случайно выстрелил в младшего.

"Во время игры старший брат — 13-летний парень — случайно выстрелил в сторону своего младшего 10-летнего брата. Пуля пробила ребёнку лёгкое. Мальчик скончался по дороге в больницу", — говорится в сообщении.