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21 февраля, 13:10

Беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, который лежал в сумочке

Беременная жительница Москвы случайно выстрелила в себя из травматического пистолета, который лежал в сумочке. Об этом женщина сама рассказала полицейским, которые сейчас проводят проверку, сообщает сайт MK.ru.

По данным журналистов, инцидент произошёл накануне на юго-западе столицы. Беременная женщина выходила из общественного транспорта, когда внезапно раздался выстрел. В результате резиновая пуля пробила сумочку, куртку и угодила в левое плечо. 28-летняя женщина находится на 18-й неделе беременности. Она рассталась с отцом своего будущего ребёнка и теперь носит пистолет, так как мужчина, по её словам, угрожает ей и преследует.

Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Врачи в больнице извлекли пулю, и женщина отправилась в полицию для разбирательств, на время которых пистолет у неё изъяли.

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Выстрел точно в голову: Под Воронежем неизвестные на авто застрелили женщину на кукурузном поле

А ранее под Калининградом пьяный мужчина случайно выстрелил в голову двухлетней дочери. Девочку госпитализировали в реанимацию.

Обложка ©

Freepik / teksomolika

Никита Никонов
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