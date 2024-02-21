Беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, который лежал в сумочке

Беременная жительница Москвы случайно выстрелила в себя из травматического пистолета, который лежал в сумочке. Об этом женщина сама рассказала полицейским, которые сейчас проводят проверку, сообщает сайт MK.ru.

По данным журналистов, инцидент произошёл накануне на юго-западе столицы. Беременная женщина выходила из общественного транспорта, когда внезапно раздался выстрел. В результате резиновая пуля пробила сумочку, куртку и угодила в левое плечо. 28-летняя женщина находится на 18-й неделе беременности. Она рассталась с отцом своего будущего ребёнка и теперь носит пистолет, так как мужчина, по её словам, угрожает ей и преследует.

Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Врачи в больнице извлекли пулю, и женщина отправилась в полицию для разбирательств, на время которых пистолет у неё изъяли.