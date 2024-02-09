Пьяный отец выстрелил в голову двухлетней дочери под Калининградом

В посёлке Светлое Калининградской области пьяный 40-летний мужчина случайно ранил двухлетнюю дочь, когда стрелял дома из пневматического оружия. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

"Мужчина стрелял по автомобильному радиатору из "МР-512" и по не осторожности попал в мимо пробегающую малолетнюю дочь. Девочка находится в реанимации. Ей диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга", — отметили в ведомстве.

Мужчину задержали и изъяли у него оружие, сейчас он находится в отделении. На учёте семья не состояла и не попадала в поле зрения правоохранителей до этого момента.