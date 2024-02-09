Пьяный отец выстрелил в голову двухлетней дочери под Калининградом
Под Калининградом пьяный мужчина случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
Ружьё, из которого под Калининградом стрелял ранивший дочь пьяный отец. Обложка © УМВД РФ по Калининградской области
В посёлке Светлое Калининградской области пьяный 40-летний мужчина случайно ранил двухлетнюю дочь, когда стрелял дома из пневматического оружия. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.
"Мужчина стрелял по автомобильному радиатору из "МР-512" и по не осторожности попал в мимо пробегающую малолетнюю дочь. Девочка находится в реанимации. Ей диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга", — отметили в ведомстве.
Мужчину задержали и изъяли у него оружие, сейчас он находится в отделении. На учёте семья не состояла и не попадала в поле зрения правоохранителей до этого момента.
Ранее Life.ru писал, что в Дагестане отец хотел разбудить сына перед охотой, но случайно выстрелил в него. Пуля насквозь пробила одно бедро и застряла во втором.