ФСБ показала видео задержания наркоторговцев, переправлявших тонну кокаина в ЕС
Пресс-служба ФСБ обнародовала оперативные кадры задержания контрабандистов, которые через Россию пытались переправить тонну кокаина в одну из стран Европейского союза (ЕС).
Кадры задержания наркоторговцев, переправлявших кокаин в ЕС. Видео © ЦОС ФСБ России
Как уже писал Life.ru, граждане балканских стран были поймали на территории Ленобласти. Они соорудили тайник в лесополосе Гатчинского района и отправили координаты российским наркоторговцам. При извлечении запрещёнки в наручиники заковали гражданина Эстонии и двух россиян. При подсчёте оказалось, что преступники спрятали 984 брикетов с кокаином весом, каждый из которых весил по одному килограмму.
А в Испании местная полиция накрыла рекордную партию кокаина, которую тоже хотели спрятать весьма хитрым способом. Вещества пытались провезти при помощи бананов. Запрещёнку обнаружили в контейнере с жёлтыми фруктами — было найдено 13 тонн кокаина, что стало самой крупной наркопартией в истории страны и второй по величине во всей Европе.
ЦОС ФСБ России