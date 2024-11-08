ФСБ показала видео задержания наркоторговцев, переправлявших тонну кокаина в ЕС

Пресс-служба ФСБ обнародовала оперативные кадры задержания контрабандистов, которые через Россию пытались переправить тонну кокаина в одну из стран Европейского союза (ЕС).

Кадры задержания наркоторговцев, переправлявших кокаин в ЕС. Видео © ЦОС ФСБ России

Как уже писал Life.ru, граждане балканских стран были поймали на территории Ленобласти. Они соорудили тайник в лесополосе Гатчинского района и отправили координаты российским наркоторговцам. При извлечении запрещёнки в наручиники заковали гражданина Эстонии и двух россиян. При подсчёте оказалось, что преступники спрятали 984 брикетов с кокаином весом, каждый из которых весил по одному килограмму.