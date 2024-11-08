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Регион
8 ноября, 09:14

ФСБ показала видео задержания наркоторговцев, переправлявших тонну кокаина в ЕС

Пресс-служба ФСБ обнародовала оперативные кадры задержания контрабандистов, которые через Россию пытались переправить тонну кокаина в одну из стран Европейского союза (ЕС).

Кадры задержания наркоторговцев, переправлявших кокаин в ЕС. Видео © ЦОС ФСБ России

Как уже писал Life.ru, граждане балканских стран были поймали на территории Ленобласти. Они соорудили тайник в лесополосе Гатчинского района и отправили координаты российским наркоторговцам. При извлечении запрещёнки в наручиники заковали гражданина Эстонии и двух россиян. При подсчёте оказалось, что преступники спрятали 984 брикетов с кокаином весом, каждый из которых весил по одному килограмму.

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А в Испании местная полиция накрыла рекордную партию кокаина, которую тоже хотели спрятать весьма хитрым способом. Вещества пытались провезти при помощи бананов. Запрещёнку обнаружили в контейнере с жёлтыми фруктами — было найдено 13 тонн кокаина, что стало самой крупной наркопартией в истории страны и второй по величине во всей Европе.

Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Николь Вербер
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