Турмалины, адуляры и шпинели: Ювелир пытался провезти в РФ сотни драгоценных камней, но попался

Сотрудники таможни в московском аэропорту Домодедово обнаружили свыше 330 контрабандных драгоценных камней в багаже у ювелира. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.

В Домодедово пресекли контрабанду драгоценных камней на сумму свыше 2 миллионов рублей. Обложка © ФТС России / Предоставлено Life.ru

Задержан 32-летний россиянин, прибывший из Бахрейна. Мужчина проследовал через зелёный коридор аэропорта, в результате таможенного досмотра у него в рюкзаке нашли 21 пакет типа zip-lock с самоцветами. В них находилось 334 незадекларированных драгоценных камня на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Сам он утверждает, что закупил их в Индии, чтобы в дальнейшем использовать для изготовления ювелирных изделий.

Изъятые у 32-летнего россиянина драгоценные камни. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru

«Экспертиза установила, что в пакетах находятся драгоценные и полудрагоценные камни: 279 бриллиантов, 2 опала, 6 бериллов, 6 корундов, кварц, 3 топаза, 13 турмалинов, 10 адуляров, танзанит, пироп и 12 шпинелей», — рассказала представитель ФТС Екатерина Свистак.

В отношении ювелира было возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов по части 1 статьи 226 УК РФ. Ему грозит штраф до миллиона рублей или тюремный срок до 5 лет.