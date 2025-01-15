VIP-паре из Китая грозит до 5 лет тюрьмы за въезд в Россию с ювелиркой на 22,5 млн

Российские таможенники задержали на территории московского аэропорта двух иностранцев, которые прилетели из Китая и пытались контрабандой ввезти в нашу страну ювелирные украшения общей стоимостью в 22,5 миллиона рублей. Об этом Life.ru узнал у ФТС России.

Таможня РФ изъяла у пассажиров в шереметьево контрабанду из драгоценностей. Видео © ФТС России

«Товар пытались провезти двое иностранцев: 48-летний мужчина и 29-летняя девушка. Они были остановлены инспектором на «зелёном» коридоре для пассажиров VIP-зала. В чемоданах мужчины таможенники обнаружили ожерелье, два кольца и серьги Mikimoto, а у женщины – серьги и подвеску Cartier, браслет и кольцо T&CO», — уточнили в ведомстве.

Контрабанда драгоценностей. Фото © ФТС России

Контрабанда драгоценностей. Фото © ФТС России

Контрабанда драгоценностей. Фото © ФТС России

По словам пассажиров, все драгоценности — это их личные вещи, а о необходимости декларировать их они якобы не знали. Как установила экспертиза, ювелирные изделия изготовлены из сплава платины, золота, содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, жемчуга. Неуплата таможенных платежей составила свыше 6,9 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров» и ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Подозреваемым грозит тюрьма до пяти лет.