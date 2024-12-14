Азербайджанцу в России грозит 3 года за 40 граммов запрещёнки из Стамбула для жены

Гражданина Азербайджана задержали в Минеральных Водах на таможне. С собой у него было 40,5 г запрещённого в России вещества под названием сибутрамин. Он сказал, что вёз это любимой супруге. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа».

65-летний Гурген Г. был задержан в аэропорту Ставропольского края ещё в ноябре. При себе у него было две любопытные баночки фирмы HHS, которые он приобрёл в Стамбуле по просьбе жены. Таблетки предназначались для похудения, однако в их составе есть запрещённое в России сильнодействующее вещество сибутрамин.

Экспертиза показала, что в банках этого вещества содержится около 40,5 г. Теперь этому заботливому мужу грозит уголовная статья за контрабанду. Сам он спокойно приобрёл их в стамбульской аптеке, отдав примерно 500 рублей. О том, что в составе может быть запрещёнка он понятия не имел. Теперь за незаконное приобретение запрещённого в России вещества ему может грозить до 3 лет.