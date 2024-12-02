В устройствах Apple нашли вредные для здоровья вещества

Пользователи продукции Apple обеспокоены: на официальном сайте компании появилось предупреждение о наличии в некоторых устройствах опасных химических веществ. Внимание пользователей привлекло зарядное устройство Belkin BoostCharge Pro с магнитной зарядкой, в составе которого присутствует бисфенол А (BPA). Это соединение используется для придания пластику твёрдости, но известно своими негативными воздействиями на здоровье человека.

Издание Daily Mail пишет, что бисфенол А способен нарушать гормональный фон и вызывать проблемы с репродуктивной системой. Исследования 2018 года показали, что от 16% до 20% BPA, содержащегося в товарах, может проникать через кожу и оказывать биологическое воздействие. Несмотря на это, зарядное устройство Belkin остаётся в продаже, вызывая беспокойство у потребителей.

Проблема усугубляется тем, что коммерческие аналоги BPA, такие как бисфенол S (BPS) и бисфенол F (BPF), также оказались токсичными. Эксперты призывают прекратить использование всех форм бисфенолов из-за их потенциального вреда для здоровья человека и животных.

Ситуация с BPA не нова: ещё в 1986 году в Калифорнии был принят законопроект, обязывающий производителей оповещать пользователей о рисках, связанных с химикатами в продуктах. Однако в США предупреждения зачастую ограничиваются мелким шрифтом на упаковке, в то время как в Европейском Союзе BPA давно не допускается к производству упаковок для детского питания, и обсуждается полный запрет этого вещества.

Пользователи Apple выражают недовольство тем, что в США меры по защите потребителей от BPA ограничиваются только этикетками. В других странах продукция с таким составом могла бы быть под запретом. Пока же пользователям остаётся быть внимательными и осведомлёнными о потенциальных рисках, связанных с использованием устройств с содержанием бисфенола.