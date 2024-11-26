Apple уберёт слот для SIM-карты в новом iPhone ради рекордной тонкости

В 2025 году Apple планирует выпустить iPhone 17 Air, который станет самым тонким смартфоном в линейке компании. Толщина устройства составит всего 5-6 мм, что стало возможным благодаря отказу от физического слота для SIM-карты в пользу eSIM. Этот шаг также приведёт к ряду изменений в дизайне и функциональности, сообщает издание The Information.

В США Apple уже несколько лет продаёт iPhone без физического слота для SIM-карты, начиная с iPhone 14. Однако на международном рынке это станет новшеством. Пока неизвестно, в каких именно странах будет доступен iPhone 17 Air без слота для SIM-карты, но в Китае, где eSIM не одобрена, устройство, возможно, не поступит в продажу.

Компания продвигает eSIM как более безопасное решение, поскольку их нельзя извлечь из потерянного или украденного гаджета. Смартфон с цифровой картой может поддерживать до восьми тарифных планов одновременно, что облегчает использование в путешествиях. Apple впервые подали заявку на патент, связанный с этой технологией, еще в 2011 году, и теперь активно внедряют её в свои устройства.

Отказ от физической SIM-карты — не единственное новшество. Аппарат будет оснащён только одним динамиком. Также устройство получит процессор Apple A19 и модем 5G собственной разработки, но без поддержки mmWave, что снизит максимальную скорость передачи данных.

Камера iPhone 17 Air также претерпит изменения: основная камера будет иметь один объектив с разрешением 48 Мп, а фронтальная камера улучшится до 24 Мп с шестью оптическими элементами. Это напоминает дизайн iPhone SE, но с более современными характеристиками.

Несмотря на уменьшение емкости аккумулятора до 3000 мА*ч, оптимизация системы и использование энергосберегающей технологии OLED TDDI позволят сохранить достойный уровень автономности. Супертонкий iPhone 17 Air станет самым дорогим в линейке.