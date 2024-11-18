Apple перестала продавать переходники для наушников на iPhone

«Яблочная» компания Apple больше не продаёт переходники для наушников. Кроме того, там решили признать устаревшими и прочие гаджеты. Об этом сообщает издание MacRumors.

Тот самый адаптер, благодаря которому подключались проводные наушники к iPhone 7, вышел аж в 2016 году. Его создали, потому что новый смартфон и некоторые другие устройства Apple лишились 3,5-миллиметрового разъёма для наушников. Аксессуар уже давно не покупают в США и других странах.

Напомним, что переходник шёл в комплекте с iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. Начиная с iPhone Xs аксессуар убрали. Помимо этого Apple признала такие устройства, как iPhone 6s Plus, iPhone Xs Max, Watch Series 2 — устаревшими.