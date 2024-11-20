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20 ноября, 12:19

Apple прекращает синхронизацию закладок Safari на старых устройствах

Apple рекомендует обновить IOS. Обложка © freepik.com / wayhomestudio

Apple рекомендует обновить IOS. Обложка © freepik.com / wayhomestudio

Apple объявила о прекращении поддержки синхронизации закладок браузера Safari для устройств с iOS 10 и macOS Sierra 10.12.5 и более ранними версиями. Это решение вступит в силу с 18 декабря 2024 года и связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud, сообщается на сайте компании.

Пользователи, чьи iPhone, iPad и Mac работают на указанных операционных системах, больше не смогут синхронизировать закладки между девайсами или загружать их на iCloud.com. «Вы не потеряете то, что уже есть на ваших устройствах, и сможете создавать новые закладки. Однако они не будут синхронизироваться», — пояснили в компании.

Apple рекомендует обновить гаджеты до iOS 11 и macOS Sierra 10.12.6 или более поздних версий. Тем, кто не может или не хочет этого делать, компания предлагает скопировать или экспортировать закладки в виде файлов, тогда удастся их сохранить. Ещё одним решением может стать покупка нового девайса.

Важно учесть, что в случае, если владельцы «яблочных» гаджетов решат воспользоваться резервным копированием, то тем, у кого операционная система iOS 5, iOS 6, iOS 7 или iOS 8, сделать это не удастся. С18 декабря 2024 года самой старой поддерживаемой версией iOS станет iOS 9.

В компании обращают внимание, что если вы используете iOS 11, macOS Sierra 10.12.6 или их более поздние версии, никаких действий не требуется.

Apple прекращает поддержку резервного копирования для старых iPhone
Apple прекращает поддержку резервного копирования для старых iPhone

Ранее появилась информация о том, что Apple может начать выпуск телевизоров под собственным брендом. Компания планирует выпускать телевизоры, которые будут отличаться премиальным дизайном и качественным звуком. Владельцы смогут пользоваться голосовым ассистентом Siri и интеграцией с другими устройствами Apple.

Александра Журавская
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