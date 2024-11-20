Apple прекращает синхронизацию закладок Safari на старых устройствах

Apple объявила о прекращении поддержки синхронизации закладок браузера Safari для устройств с iOS 10 и macOS Sierra 10.12.5 и более ранними версиями. Это решение вступит в силу с 18 декабря 2024 года и связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud, сообщается на сайте компании.

Пользователи, чьи iPhone, iPad и Mac работают на указанных операционных системах, больше не смогут синхронизировать закладки между девайсами или загружать их на iCloud.com. «Вы не потеряете то, что уже есть на ваших устройствах, и сможете создавать новые закладки. Однако они не будут синхронизироваться», — пояснили в компании.

Apple рекомендует обновить гаджеты до iOS 11 и macOS Sierra 10.12.6 или более поздних версий. Тем, кто не может или не хочет этого делать, компания предлагает скопировать или экспортировать закладки в виде файлов, тогда удастся их сохранить. Ещё одним решением может стать покупка нового девайса.

Важно учесть, что в случае, если владельцы «яблочных» гаджетов решат воспользоваться резервным копированием, то тем, у кого операционная система iOS 5, iOS 6, iOS 7 или iOS 8, сделать это не удастся. С18 декабря 2024 года самой старой поддерживаемой версией iOS станет iOS 9.

В компании обращают внимание, что если вы используете iOS 11, macOS Sierra 10.12.6 или их более поздние версии, никаких действий не требуется.