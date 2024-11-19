Apple прекращает поддержку резервного копирования для старых iPhone
Apple перестанет поддерживать резервное копирование старых устройств. Обложка © freepik.com / sergeycauselove
С 18 декабря 2024 года Apple прекратит поддержку функции резервного копирования в iCloud для устройств под управлением iOS 8 и более ранних версий. Это решение оставит владельцев старых iPhone и iPad без возможности сохранять данные в облачном хранилище, если они не обновят свои устройства до iOS 9 или более поздней версии, предупреждают на официальном сайтe.
На официальном сайте Apple уточняют, что пользователи с устройствами на IOS 8 и более ранними версиями могут продолжать использовать функцию резервного копирования до указанной даты. После этого все их данные в iCloud будут удалены. Компания объясняет, что данное изменение связано с обновлением инфраструктуры и стремлением соответствовать минимальным техническим требованиям, которые старые устройства не удовлетворяют.
Для пользователей, не имеющих возможности обновиться до iOS 9, Apple предлагает альтернативные методы резервного копирования. Владельцы могут подключить свои устройства к компьютеру Mac через программу Finder или использовать iTunes на Windows и macOS для создания резервных копий. Это позволит сохранить данные, даже если облачное хранилище станет недоступным.
iOS 8 была выпущена в сентябре 2014 года и поддерживала такие модели, как iPhone 4s и более новые. Однако для iPhone 4 и более ранних моделей обновление до iOS 9 невозможно и это делает их особенно уязвимыми перед грядущими изменениями.
Таким образом, Apple настоятельно рекомендует пользователям старых устройств обновиться или воспользоваться альтернативными методами резервного копирования, чтобы избежать потери данных.
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