Apple может начать выпуск телевизоров под собственным брендом

Корпорация Apple планирует выпустить свои телевизоры, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Они станут частью широкой линейки умных устройств для дома. Пока что проект находится на ранней стадии, и его запуск может занять несколько лет.

Компания планирует выпускать телевизоры, которые будут отличаться премиальным дизайном и качественным звуком. Пользователям смогут пользоваться голосовым ассистентом Siri и интеграцией с другими устройствами Apple.

Идея создать телевизор обсуждалась купертиновцами ещё при Стиве Джобсе, но тогда проект отменили. Сейчас Apple решила вернуться к этой идее на фоне растущей конкуренции в сфере умных устройств.

Аналитики считают, что успешный выход на рынок телевизоров может укрепить позиции «яблочников» в сегменте умного дома и усилить экосистему Apple. На данный момент пользователям доступна только приставка Apple TV.