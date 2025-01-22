Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 10:47

19 млн на шее: Женщины в Грозном пытались вывезти из России килограммовые золотые цепи

ФТС: В Грозном пресекли контрабанду килограммовых золотых цепей на 19 млн рублей

Золотые цепи на 19 млн рублей изъяли на таможне в Грозном. Фото © Предоставлено Life.ru

Золотые цепи на 19 млн рублей изъяли на таможне в Грозном. Фото © Предоставлено Life.ru

Сотрудники чеченской таможни задержали двух женщин, которые пытались незаконно вывезти в Турцию золотые цепи на 19 миллионов рублей. Килограммовые украшения они планировали протащить на шее под одеждой. Об этом в пресс-службе ФТС рассказали Life.ru.

Золотые цепи на 19 млн рублей изъяли на таможне в Грозном. Видео © Предоставлено Life.ru

Женщины рассказали, что это их личные украшения, а правил перевозки они не знали. Однако по виду стало ясно, что цепи не являются ювелирными изделиями, а представляют собой переработанное золото. Товар изъяли. Экспертиза показала, что цепи на 99,5% состоят из золота 999 пробы.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в ФТС.

Россиянин пытался вывезти в тайнике в автобусе более 750 рогов краснокнижного сайгака
Россиянин пытался вывезти в тайнике в автобусе более 750 рогов краснокнижного сайгака

Ранее Life.ru рассказал о контрабанде дубайского шоколада. Тюменские таможенники изъяли более 56 кг сладости у двоих пассажиров рейсов из ОАЭ. Общая сумма контрабанды составила 940 тысяч рублей. Мужчины рассказали, что приобрели сладости для дальнейшей розничной торговли. В итоге на них были открыты два дела об административных правонарушениях.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar