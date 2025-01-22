19 млн на шее: Женщины в Грозном пытались вывезти из России килограммовые золотые цепи

Сотрудники чеченской таможни задержали двух женщин, которые пытались незаконно вывезти в Турцию золотые цепи на 19 миллионов рублей. Килограммовые украшения они планировали протащить на шее под одеждой. Об этом в пресс-службе ФТС рассказали Life.ru.

Золотые цепи на 19 млн рублей изъяли на таможне в Грозном. Видео © Предоставлено Life.ru

Женщины рассказали, что это их личные украшения, а правил перевозки они не знали. Однако по виду стало ясно, что цепи не являются ювелирными изделиями, а представляют собой переработанное золото. Товар изъяли. Экспертиза показала, что цепи на 99,5% состоят из золота 999 пробы.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в ФТС.