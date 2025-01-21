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Регион
21 января, 08:03

Россиянин пытался вывезти в тайнике в автобусе более 750 рогов краснокнижного сайгака

ФТС: В Хабаровске пресечена контрабанда рогов сайгака на семь миллионов рублей

Хабаровские таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака на семь миллионов рублей. Обложка © Life.ru

Хабаровские таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака на семь миллионов рублей. Обложка © Life.ru

В Хабаровске таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака на семь миллионов рублей. Необычный товар заметили в пункте пропуска Покровка. Инспекторы нашли 754 деривата редкого дикого животного во время сканирования пассажирского автобуса. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Контрабанду смогли обнаружить во время сканирования пассажирского автобуса. Обложка © Life.ru

Контрабанду смогли обнаружить во время сканирования пассажирского автобуса. Обложка © Life.ru

При сканировании было выявлено наличие картонных коробок с контрабандным грузом. Они располагались между бензобаком и передним колесом автомобиля. Водитель же утверждает, что товар ему не принадлежит и не знает, кто спрятал его в автобусе.

Экспертиза установила, что вывоз этого товара из России можно осуществлять только при наличии документа СИТЕС, который выдаётся Росприроднадзором. Сейчас устанавливаются все причастные к контрабанде. Также заведено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных). Виновный может получить срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Россиянин пытался вывезти за рубеж источник радиации для военных целей
Россиянин пытался вывезти за рубеж источник радиации для военных целей

Ранее Life.ru рассказал о контрабанде дубайского шоколада. Тюменские таможенники изъяли более 56 кг сладости у двоих пассажиров рейсов из ОАЭ. Общая стоимость всех шоколадок составила 940 тысяч рублей.

Наталья Афонина
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