Россиянин пытался вывезти в тайнике в автобусе более 750 рогов краснокнижного сайгака

В Хабаровске таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака на семь миллионов рублей. Необычный товар заметили в пункте пропуска Покровка. Инспекторы нашли 754 деривата редкого дикого животного во время сканирования пассажирского автобуса. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Контрабанду смогли обнаружить во время сканирования пассажирского автобуса. Обложка © Life.ru

При сканировании было выявлено наличие картонных коробок с контрабандным грузом. Они располагались между бензобаком и передним колесом автомобиля. Водитель же утверждает, что товар ему не принадлежит и не знает, кто спрятал его в автобусе.

Экспертиза установила, что вывоз этого товара из России можно осуществлять только при наличии документа СИТЕС, который выдаётся Росприроднадзором. Сейчас устанавливаются все причастные к контрабанде. Также заведено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных). Виновный может получить срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.