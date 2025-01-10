Россиянин пытался вывезти за рубеж источник радиации для военных целей

В Челябинске задержали контрабандиста при попытке вывезти из страны радиационные вещества для военных целей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору)», — сказали в пресс-службе.

По сведениям силовиков, задержанный действовал в интересах одного из государств в Центральноазиатском регионе. Разрешительные документы на вывоз радиационного источника, применяемого для проверки работоспособности военного оборудования, из России у него отсутствовали.