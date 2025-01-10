Россиянин пытался вывезти за рубеж источник радиации для военных целей
ФСБ в Челябинской области задержала мужчину за контрабанду источника радиации
В Челябинске задержали контрабандиста при попытке вывезти из страны радиационные вещества для военных целей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
«УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору)», — сказали в пресс-службе.
По сведениям силовиков, задержанный действовал в интересах одного из государств в Центральноазиатском регионе. Разрешительные документы на вывоз радиационного источника, применяемого для проверки работоспособности военного оборудования, из России у него отсутствовали.
Ранее в Брянске пресекли контрабанду немецких наград времён Первой мировой войны. В посылке находились стальные браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ, а также прочие награды, значки и жетоны.
УФСБ России по Челябинской области