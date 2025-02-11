Ювелирку на 56 млн рублей изъяли у прилетевшей из Турции россиянки в Сочи

Россиянка, следовавшая из Турции в Сочи, попыталась провезти под одеждой почти 1600 ювелирных украшений. Контрабанду пресекли сочинские таможенники в ходе совместных мероприятий с УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом в пресс-службе ФТС рассказали Life.ru.

Сочинские таможенники остановили россиянку, намеревавшуюся провезти из Турции 1600 незадекларированных украшений. Видео © Предоставлено Life.ru

Женщину, летевшую рейсом «Стамбул — Сочи» остановили во время прохождения «зелёного» коридора. В сумке 66-летней пассажирки оказалось множество украшений, ещё часть была спрятана в нательном поясном бандаже с карманами. Всего россиянка намеревалась провезти незадекларированных ювелирных изделий весом 6,5 кг, среди которых цепочки, подвески, браслеты, серьги, кольца, в том числе брендов Cartier и Bvlgari.

Часть украшений, которые россиянка пыталась незаконно провезти из Турции в Россию. Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе экспертизы было установлено, что в золотых драгоценностях 750, 585 и 500 проб также содержались вставки из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других искусственных и природных камней. На допросе задержанная пояснила, что перевозила украшения по просьбе знакомой из Турции. После доставки в Сочи их должны были передать неизвестному получателю.

Часть украшений, которые россиянка пыталась незаконно провезти из Турции в Россию. Фото © Предоставлено Life.ru

По факту контрабанды стратегически важных товаров в особо крупном размере возбуждено дело по ст. 226.1 УК РФ. Расследование продолжается.